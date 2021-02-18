102 тяжелых пациента находятся в одесской инфекционке 23 Новости

83 885 случаев COVID-19 зарегистрированы по состоянию на 18 февраля в Одесской области, из них 37 496 — у жителей Одессы.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки в регионе зарегистрирован 201 новый случай заболевания, из них 114 — у одесситов.

По данным на 18 февраля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 163 пациента с COVID-19, из них 61 человек пребывает в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 102 пациента, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 20 человек с подозрением на COVID-19. 20 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 22 человека — в ГКБ №10, 24 человека — в городской больнице №5, шесть детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 17 февраля, в опорных больницах Одессы свободны 256 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы четыре новых случая COVID-19 у детей (три мальчика и одна девочка), находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровел 61 житель Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 34 820 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 1 968 одесситов.