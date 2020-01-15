Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобу на судей Труханова 29 Криминал, Новости

Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Центра противодействия коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на судей Малиновского районного суда Одессы Сергея Черевко, Дмитрия Передерко и Виктора Короя.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра противодействия коррупции.

По мнению ЦПК и прокуроров, судьи с грубыми нарушениями оправдали мэра Одессы Геннадия Труханова и его сообщников по делу о хищении 92 миллионов гривень Одесской мэрии.

ЦПК в ноябре подал жалобу на судей по делу Труханова, которые допустили, по мнению жалобщиков, грубые нарушения при составлении оправдательного приговора, однако ВСП не стал рассматривать жалобы. Аргументировали это тем, что дело уже слушает Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда, и там проверят нарушения в приговоре Малиновского суда Одессы. Однако в ЦПК настаивают, что судьи Антикорсуда не могут наказывать коллег за грубые нарушения в приговорах, эту функцию должен выполнять как раз высший судейский орган.

«Нынешняя ВРП уже даже не пытается искать нормальных обоснований своих ангажированных решений. Высший совет правосудия в очередной раз доказал, что выполнять свои обязательства она не хочет и не будет, заменяя свою деятельность отмазыванием «удобных» и наказанием честных судей», - отмечает юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин.

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