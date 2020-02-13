«Схема Курченка»: трьом екс-митникам і капітану судна повідомили про підозру 16 Криминал, Новости

В Одесі трьом екс-митникам і капітану судна повідомлено підозру в причетності до так званої схеми бізнесмена Сергія Курченка з розкрадання палива.

Як поінформували УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 12 лютого прокурори повідомили про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна.

Встановлено, що посадові особи митниці підробляли документи про нібито вивезення з України імпортованого палива в якості транзиту.

«Цим вони сприяли підприємствам, які були підконтрольні бізнесменові, в ухилянні від сплати податків. У свою чергу капітан судна, знаючи, що танкер не завантажений паливом, імітував його перевезення», – повідомили в прес-службі.

Як наголошується, в цілому за цією схемою зловмисники завдали збитків держбюджету майже на 600 млн грн.

Як уточнили в прокуратурі, нові фігуранти справи встановлені слідством на підставі документів, які були вилучені під час обшуку у колишнього співробітника податкової міліції (працював в уже ліквідованому Міндоходів). Його заарештували в грудні минулого року.

«Таким чином (при вивченні документів – УНІАН), правоохоронцям вдалося встановити нові факти контрабанди нафтопродуктів і фігурантів злочинної схеми», – акцентували в прес-службі.

Зазначається, що під час розслідування також дадуть правову оцінку діям колишнього керівництва Південної митниці.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року бізнесмен, соратник екс-президента Віктора Януковича Сергій Курченко був оголошений у міжнародний розшук.

В рамках слідства прокуратура спільно з поліцією 19 червня звернулася до Київського райсуду Одеси з клопотанням про проведення спеціального досудового розслідування стосовно Курченка, який підозрюється в організації схеми з розкрадання нафтопродуктів.

У цій справі було затримано кілька осіб, кілька фігурантів засуджено.

Також суд застосував спецконфіскацію до нафтобази «Лагуна-Рені», яка використовувалась для «прикриття» незаконної діяльності щодо присвоєння державних коштів.

13 листопада 2017 року рішенням Київського райсуду в рамках розслідування на користь держави конфісковано 100 тис. тонн нафтопродуктів вартістю понад 800 млн грн.

Крім того, конфісковано майно Одеського НПЗ і ще одного підприємства. Орієнтовна вартість конфіскованого майна перевищила 5 млрд грн.

У грудні 2019 року Київський райсуд заарештував колишнього співробітника Міністерства доходів і зборів України часів президентства Віктора Януковича, який ховався від слідства, за підозрою в причетності до «схеми Курченка».

За версією слідства, він з липня 2012 року по лютий 2014 року спочатку на посаді слідчого, а потім керівника слідчого підрозділу ГУ Міндоходів у Києві сприяв учасникам згаданої злочинної схеми. Зокрема, сприяв у тому, щоб вони могли уникнути кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків.

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