В Одессе мужчина убил двух человек и гулял с отрезанной головой

Полицейские обнаружили в квартире на проспекте Небесной Сотни тела двух человек, подозреваемого задержали.

Как сообщает пресс-служба полиции, по спецлинии 102 поступило сообщение о мужчине, который ходит по улице с человеческой головой в руках. Оперативно прибыв по вызову, полицейские увидели правонарушителя, который заходил в подъезд дома.

Вслед за ним они зашли в его квартиру, где обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Сейчас на месте происшествия работает руководство Главного управления полиции области и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

Сведения по факту умышленного убийства внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. С подозреваемым проводятся первоочередные следственные действия.