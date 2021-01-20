В Одессе мужчина убил двух человек и гулял с отрезанной головой

20.01.2021 18:22
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Новости

Полицейские обнаружили в квартире на проспекте Небесной Сотни тела двух человек, подозреваемого задержали.

Как сообщает пресс-служба полиции, по спецлинии 102 поступило сообщение о мужчине, который ходит по улице с человеческой головой в руках. Оперативно прибыв по вызову, полицейские увидели правонарушителя, который заходил в подъезд дома.

Вслед за ним они зашли в его квартиру, где обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Сейчас на месте происшествия работает руководство Главного управления полиции области и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

Сведения по факту умышленного убийства внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. С подозреваемым проводятся первоочередные следственные действия.

При этом СМИ сообщают, что по словам местных жителей, «голый и окровавленный мужчина, обмотанный кишками и держащий в руках голову человека, вышел из парадной, сел на лавочку и закурил».

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