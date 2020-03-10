Провалы Максима Куцого ведут к падению рейтинга Президента и партии Слуга Народа 74 Люди, Новости

Проблема Одесского губернатора в том, что с его именем ассоциируется вся власть в регионе, а следовательно провалы Максима Куцого ведут к падению рейтинга Президента и партии Слуга Народа.

Об этом сообщается в телеграм-канале “Резидент”.

Закрытая социология показала, что мэр Одессы побеждает своего конкурента от партии Слуга Народа, а во втором туре к нему могут перейти голоса Николая Скорика.

Ряд коррупционных скандалов связанных с Главой ОДА, задержка с вводом в эксплуатацию приобретённых машин скорой помощи и увеличения сметы на 70% в строительстве моста через Сухой лиман, могут окончательно зашкварить Максима Куцого.