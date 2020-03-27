В одесском Медине истерика из-за обысков прокуратуры 49 Места, Новости

24 марта в одесском Медине и в доме экс-ректора Запорожана прошли обыски по подозрению в присвоении должностными лицами имущества в особо крупных размерах. В прокуратуре не комментируют пока процесс, но СМИ сообщают, что дело связано с закупками медицинского оборудования на сумму более 100 млн. гривен.

На официальном сайте Медина появилось заявление, в котором прокуратуру обвинили в «активном участии в рейдерском захвате». По мнению ректората учебного заведения, прокуратура не имела права проводить обыск, разрешение выдано не тем судом, иск юридически ничтожный и т.д.. Якобы обыск заблокировал работу университета (хотя он на самом деле закрыт на карантин).

Если на самом деле все обвинения ошибочные и нет повода для беспокойства, то почему такая реакция на процессуальные действия у руководства учебного заведения? Скорее всего, такими заявлениями подозреваемые должностные лица пытаются оказать давление на следствие и прокурора. И значит обыски проходят не зря.

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