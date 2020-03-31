В Одессе экс-полицейского наказали штрафом за вымогательство взятки у вора 52 Новости

Бывшего оперуполномоченного Киевского отдела полиции в Одессе оштрафовали по факту вымогательства взятки от местного жителя. Об этом редакция узнала из приговора Киевского райсуда.

В январе 2019 года, находясь в служебном кабинете отдела полиции, оперуполномоченный вымогал от гражданина взятку в размере 800 долларов, а позже уменьшил сумму до 300 долларов.

За взятку полицейский обещал не проводить на основании поручения следователя в рамках производства по ч. 3 ст. 185 УК розыскных действий, направленных на установление причастности мужчины к правонарушению. В начале февраля обвиняемый получил от мужчины 300 долларов. Коррупционера задержали после получения средств.

Обвиняемый свою вину признал в полном объеме. Суд приговорил бывшего полицейского по ч. 1 ст. 368 УК и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25,5 тыс. гривен.

Источник