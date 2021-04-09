В Одесском аэропорту изъяли крупную партию контрабандных сигарет на 3 миллиона гривен 15 Новости

Служба безопасности Украины выявила и изъяла в Международном аэропорту «Одесса» 100 000 пачек контрабандных сигарет.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ориентировочная стоимость партии —‌ свыше 3 млн грн.

Оперативники спецслужбы установили, что нелегальный груз следует из одной из стран Персидского залива. По документам, сигареты ввозились под видом товаров широкого потребления.

Правоохранители в рамках начатого уголовного производства провели в Одессе обыски по месту регистрации фирмы-получателя и по месту жительства лиц, причастных к противоправной сделке.

Продолжается досудебное расследование.