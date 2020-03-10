ГАСИ уже трижды отказала в выдаче разрешений для депутатской стройки на одесских Черемушках 64 Места, Новости

Компания «Шторм Джей.Си» получила градостроительные условия и ограничения от Одесской мэрии еще в июне 2018 года, но получить разрешение на выполнение строительных работ от ГАСИ Украины не удалось даже с третьего раза.

Поскольку на участке площадью 1 га на пересечении ул. Ивана и Юрия Лип и ул. Героев Крут заказчик строительства намеревается возвести многоквартирный высотный жилой комплекс, то и разрешения нужно получать в киевских кабинетах, где согласуют строительства с классом последствий СС3. Согласно обнародованному отказу ГАСИ Украины в выдаче разрешения на выполнение строительных работ на ул. Героев Крут, 27-А, 27-Б, 27-Е, поданная на согласование документация содержала целый ряд существенных нарушений. Впрочем, отказ не помешал застройщику проводить подготовительные работы и приступить к подготовке котлована, о чем свидетельствуют фотоотчеты на сайтах по продаже новостроек.

Среди нарушений, которые допустил застройщик, стоит выделить:

- не сохранена нормативная площадь обязательных придомовых площадок;

- нарушен нормативный срок инсоляции (количество солнечных лучей, которым подвергается поверхность или пространство);- отсутствует информация относительно уровня принятой проектом плотности населения в будущем ЖК;

- застройщик не придерживается требования государственных строительных норм относительно обязательных элементов благоустройства детских площадок;

- не соблюдена нормативная площадь озеленения территории объекта строительства. Чиновники ГАСИ Украины указали, что данная норма должна составлять не менее 6 кв.м на одного жителя в границах участка.

Кроме этого, застройщик запроектировал часть здания за границами отведенного участка, что фактически является захватом земель. Также экспертный отчет был каким-то образом утвержден раньше, чем выданы другие исходные данные. Застройщик абсолютно не позаботился о соблюдении требований относительно количества машино-мест в паркинге будущего ЖК, что стало одной из причин для отказа в выдаче разрешения на строительство.

Заказчик, кроме прочего, при проектировании будущего здания превысил процент застройки земельного участка. Не были выполнены и требования относительно инклюзивности здания по ширине использования лифтов с проходной кабиной.

Заказчик строительства, как и все другие одесские застройщики не стал согласовывать высотность строительства с «Международным аэропортом «Одесса»» и Госавиаслужбой.

Не соответствует и этажность запланированного здания разработанному детальному плану территорий и не соблюдены нормы сейсмоустойчивости. Несмотря на огромное количество пожаров в нашем городе, застройщик наплевал на противопожарное расстояние между зданиями и нарушил требования относительно расположения проезда пожарной техники. По факту, создается очередной «Радужный», поскольку были нарушены требования по плотности многоквартирного жилого фонда.

Застройщик в технико-экономических показателях к объяснительной записке указал значения (площадь здания, высотность), которые не соответствуют показателям в утвержденном экспертном отчете. Этажность будущего здания в объяснительной записке не соответствует ни этажности, указанной в материалах к разделу «Генеральный план», ни самому экспертному отчету.

Стоит отметить, что заказчик строительства компания «Шторм Джей.Си» должна перечислить в городской бюджет сумму в размере 22,3 млн грн в качестве долевого участия в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города.

Учредителями компании-заказчика «Шторм Джей.Си» указаны некие Анна и Владимир Онищук, а директором Старосуд Олег Анатольевич. Владимир Онищук является учредителем компании «Спорт и отдых», которая на месте старого заброшенного туалета прямо в Старобазарном сквере планирует двухэтажный детский центр развития и творчества. Олег Старосуд является учредителем компании «РК «Фидес»», которая также на месте заброшенного туалета при въезде на пляж «Ланжерон», выступила заказчиком строительства выставочного павильона-кафе. Обе стройплощадки источники интернет-издания «Монитор» относят к депутату горсовета Василию Иеремие.

В ходе заседания комиссии по вопросам архитектуры депутат горсовета и ее глава Николай Крикливый заявил, что учредителем компании-разработчика ДПТ ООО «Золотая рыбка» является депутат горсовета Василий Иеремия. По словам Крикливого, Иеремия, скорее всего, выступит в качестве посредника для других застройщиков.

На сегодняшний день ООО «Золотая рыбка» прекратило свою деятельность, а супруга депутата Василия Иеремии Шаброй Ирина вышла из состава учредителей еще в апреле 2018 года. Одной из причин такого внезапного закрытия фирмы может быть иск Одесской местной прокуратуры №2 о взыскании с компании 744 тыс грн. Правоохранители считали, что ООО «Золотая рыбка» использовало земельный участок, который сейчас планируют застроить, без правоустанавливающих документов. Хозяйственный суд Одесской области 3 апреля 2019 года встал на сторону прокуратуры, а уже 22 апреля 2019 года компания прекратила свою деятельность.

Отметим, что разработанный ДПТ компанией жены депутата Василия Иеремии предусматривает строительство 20-22-24 этажного семисекционного многоквартирного жилого дома и подземного паркинга на 232 машино-мест на ул. Героев Крут, 27А. Кроме этого, будет построен девятиэтажный дом с паркингом на 40 машино-мест на ул. Героев Крут, 20-24.

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