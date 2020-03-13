В Одесской области полицейские организовали банду для грабежа фермеров 48 Идеи, Новости

Экс-сотрудник изолятора №1 управления полиции Одесской области, уроженец села Довжанка Окнянского района Игорь Гупал вместе со знакомым полицейским и еще двумя сообщниками собрал разбойную группу и напал на семью.

Об этом редакция узнала из материалов уголовного производства ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 187 УК.

Кроме Гупала, в 2019 году уволенного из изолятора, ночью 24 января 2020 года в разбойном нападении участвовал его знакомый полицейский из второго взвода четвертой роты батальона особого назначения полиции региона, и еще два человека, личности которых предстоит установить.

Гупал высказал желание остаться в Одессе, в связи с его преследованием силовиками за совершение других преступлений, и он будет ожидать результаты налета дома. Остальные приехали сначала в поселок Окна, где переоделись и натянули на лица бафы и черные шапки, также они надели носки на обувь и строительные перчатки.

Злоумышленники проникли в дом в селе Топалы, где проживает семья фермера. Довести до конца задуманное разбойникам не удалось, т.к. их ждали оперативники СБУ. Полицейского поймали сразу, а его сообщники сбежали на авто.

На месте следователи происшествия обнаружили пистолет и патроны, которые направили на экспертизу. Кроме того, следствию потребовались образцы крови и отпечатки пальцев Гупала.

Ввиду того, что сам он их предоставить по доброй воле отказался, Заводской райсуд Николаева разрешил ГБР взять биологические образцы для экспертизы без его согласия.

Читателям будет особо интересно, что Гупала летом 2016 года задержали СБУ и пограничники на автодороге «Кишинев-Полтава» (в районе села Петровка Подольского района). Мужчина на Mercedes Vito вез импортные сигареты без акцизных марок. В салоне нашли 40 коробов молдавских сигарет Military стоимостью в 450 тыс. гривен. Даже такой резонансный факт не помешал руководству устроить Гупала в полицию.

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