Меньше, но дороже: из бюджета города на снос «будок» в Одессе потратили 331 тысячу в 2019 году 97 Новости

Снос 165 временных сооружений, установленных без необходимых разрешений в 2019 году, обошелся бюджету Одессы в 331 тысячу 325 гривень.

Об этом сообщил начальник управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета Сергей Машьянов.

Он также сообщил, что в 2018 году снесли 172 МАФа, но потратили 292,5 тысячи гривень. Подорожание сноса при уменьшении количества «будок» он пояснил тем, что площадь объектов, которые сносили в 2019 году, больше, чем у тех, что снесли в 2018 году.

При этом он отметил, что согласно 12 решениям исполкома, которые тот принял в 2019 году, предполагалось снести 277 незаконных временных сооружений.

Машьянов отметил, что наблюдается тенденция к уменьшению количества незаконных временных сооружений.

Напомним, на рассмотрение заседания исполкома Одесского городского совета выносится проект решения «О демонтаже временных сооружений», которым предусматривается демонтировать в Одессе 50 МАФов.

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