В Одесской области передвижные комплексы «Укртрансбезопасности» для габаритно-весового контроля уже превратились в металлолом 60 Новости

Фотографии поврежденного спецоборудования разместил на своей странице в социальной сети «Фейсбук» экс-руководитель Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода.

Передвижные габаритно-весовые комплексы (они базируются в спецавтомобях «Укртрансбезопасности»), которые были переданы в Одесскую область два года тому назад, за последние полгода «работы» «Укртрансбезопасности» в Одесской области постепенно превратились в неисправный металлолом. Об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сообщил экс-руководитель Службы автомобильных дорог в Одесской области. Кроме этого он разместил фотографии теперешнего состояния спецавтомобилей «Укртрансбезопасности».

На фото видны разукомплектованные микроавтобусы, с вмятинами от аварий, без колес и с другими повреждениями. А вот такими они были в конце 2017 года во время презентации.

«Есть такая информация, что последние месяцы они (сотрудники «Укртрансбезопасности» – ред.) вообще делали вид, что будто бы взвешивают на этом металлоломе, только для того, чтоб «обилечивать» перевозчиков. То есть оцените красоту схемы: одни мошенники загружают свои фуры более дозволенного и платят другим мошенникам, чтоб проехать мимо контроля, который технически вообще не было на чем делать», – пишет Олег Варивода.