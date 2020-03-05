Полицейский оштрафовал одесского чиновника за выбоины на дорогах 35 Новости

Инспектор управления патрульной полиции в Одесской области оштрафовал директора КП “Городские дороги” Вадима Тодийчука за то, что он не отремонтировал выбоины на 47-метровом участке улицы Шота Руставели, 9.

Об этом СМИ узнали из судебного реестра.

Сообщается, что летом 2019 года в управление патрульной полиции поступило обращение о неудовлетворительном состоянии дороги по указанному адресу. После комиссионного обследования в течение 10 дней ремонт покрытия не был произведен, в связи с чем, инспектор полиции Синяков вынес постановление об админправонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 140 КУоАП (нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог и улиц, непринятия мер по своевременному запрету или ограничению движения или обозначения на автомобильных дорогах и улицах мест проведения работ).

Директор предприятия не согласился с таким постановлением и обратился в Приморский суд, где заявил, что не получал предписания о ликвидации выбоин и КП не является собственником автодорог. Но на последующих заседаниях представительница КП “Городские дороги” признала, что предприятие все же является балансодержателем автомобильных дорог города, но сейчас нет средств на ремонт этого участка.

В конце февраля текущего года Приморский райсуд отклонил иск директора КП к управлению полиции и признал его субъектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 140 КУоАП.

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