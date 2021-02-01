В Одессе задержали лже-минёра 115 Новости

Сотрудники одесской полиции задержали 55-летнего мужчину, который заявил о минировании гостиницы.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, 31 января в полицию поступило анонимное сообщение о закладке взрывчатки в гостинице на Николаевской дороге. На место происшествия были направлены следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые после обследования здания и прилегающей к нему территории констатировали, что сообщение было ложным.

По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объекта собственности правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины и начали поиски правонарушителя.

Личность и местонахождение злоумышленника оперативники совместно с патрульными установили за час. Им оказался местный житель. Объяснить смысл своей «шутки» он не смог.

В настоящее время фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещён в изолятор временного содержания.

Мужчине грозит от двух до шести лет лишения свободы.