У одесского «Черноморца» новый главный тренер

Генеральный директор футбольного клуба «Черноморец» Анатолий Мисюра перед утренней тренировкой 23 июня представил нового главного тренера команды «моряков» Юрия Мороза.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В тренерский штаб «Черноморца» также вошли Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков, которые, как и Мороз, ранее работали в киевском «Динамо» (U-21 и U-19). Продолжают работать в команде тренеры Алексей Антонов, Алексей Гай, Сергей Демянец, Евгений Боровик и Виктория Самар.

Гендиректор клуба озвучил задачи на предстоящий сезон: «Считаем, что "Черноморцу" вполне по силам не только закрепиться в премьер-лиге, но и побороться за место в "зоне еврокубков". Что касается кадровых изменений в составе, то на сегодняшний день мы расторгли контракты по взаимному согласию сторон с пятью футболистами. Нас покинули Евгений Зубейко, Виктор Лиховидько, Максим Мельничук, Станислав Микицей и Владислав Клименко. Вместо них мы привлечём других исполнителей, несколько потенциальных новичков уже находятся в расположении "Черноморца". Подготовительные сборы пройдут в Одессе. Запланировано не менее трёх тренировочных матчей — 3, 10 и 17 июля».