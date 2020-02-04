В Одессе не стали сажать женщину, убившую мужа-тирана на глазах у детей 109 Криминал, Новости

Киевский райсуд Одессы вынес приговор местной жительнице, которая убила своего мужа-тирана в состоянии сильного душевного потрясения.

Об этом СМИ узнали из судебного реестра.

Трагедия произошла в мае 2019 года. К тому моменту женщина пять лет была замужем за бывшим заключенным, причем брак они зарегистрировали, когда мужчина еще сидел. После его освобождения пара стала жить вместе. Деньги в семью приносила женщина, в то время как ее муж их пропивал. Он также не участвовал в воспитании троих детей и был на учете в полиции как семейный насильник.

В день трагедии, 7 мая, женщина пошла на работу, оставив детей с мужем. Вечером, когда ее смена закончилась, мужчина не пускал ее домой. Когда женщина все-таки попала в квартиру, он ударил ее по голове, повалил на пол и стал бить ногами.

«Схватил рукой волосы, стал тянуть их на себя, а ногой наступил на лицо, потом на горло и придавливал к полу», — говорится в решении суда.

Оправившись, женщина схватила кухонный нож и на глазах у детей стала бить им своего обидчика. Удар в область грудной клетки оказался смертельным.

В Киевском райсуде женщину признали виновной в умышленном убийстве, совершенном в состоянии сильного душевного беспокойства. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы, однако освободили, назначив условный срок два года.

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