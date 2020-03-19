Горсовет утвердил границы сквера у "Вымпела": кинотеатр и подземный туалет в него не вошли

Площадь земельного участка общего пользования с зелеными насаждениями составила 1,46 га.

В границы сквера не вошли земельные участки под тремя объектами, расположенными на территории сквера: 0,3574 га под зданиями и сооружениями бывшего кинотеатра «Вымпел»; 0,037 га подземного туалета; 0,0021 га газораспределительного пункта.

Напомним, здание «Вымпела» с 2009 года находится в частных руках. В 2011 году градсовет при муниципальном управлении архитектуры одобрил проект «реконструкции» кинотеатра, предусматривающий его снос. Летом 2013 года на сессию городского совета вынесли проект торгово-развлекательного центра высотой 24 метра, который должен был увеличить пятно застройки в шесть раз – до 3600 квадратных метров. Естественно, за счет зеленых насаждений. Возмущенные одесситы и активисты «Генерального протеста» снесли забор вокруг стройки.

В 2014 году застройщик — компания «Вымпел-Сити» (владелец — экс-депутат горсовета, владелец сигарного дома «Фортуна» Виталий Белоус) — обхитрил сам себя, решив через суд снизить размер платы за пользование землей с 5% до 1%. Однако пока длилась тяжба, срок действия договора истек, а продлевать его городская власть отказалась.

В дальнейшем здание было сдано в аренду, и сейчас там размещается супермаркет «Точка».