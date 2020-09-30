В Одессе будут судить полицейского за изнасилование несовершеннолетней 550 Новости

Ювенальные прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении инспектора по ювенальной превенции одного из районных отделов полиции в Одессе, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

В конце января этого года из-за конфликта в семье 17-летняя девушка покинула место своего проживания. После розыска и проведения профилактических бесед с девушкой и ее матерью работник полиции, используя служебное положение, втерся в доверие к девушке. Через некоторое время милиционер, имея возможность влиять на потерпевшую, привел ее к себе домой, где совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Полицейский пока уволен из рядов правоохранительных органов. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве по силовой поддержке сотрудников Одесского управления ДВБ ЧП Украины (ч. 3 ст. 152 УК Украины).

За это преступление Законом предусмотрено до 12 лет лишения свободы.