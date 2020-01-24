Десять нардепов-одесситов намерены бороться за «семейные ценности» 59 Люди, Новости

Народные депутаты Украины создали межфракционное объединение «Ценности, достоинство, семья», в которое вошли 268 избранников.

Поименный список депутатов опубликовало издание Womo.

В группу вошли десять народных депутатов Украины, избранных отстаивать интересы жителей Одесской области. В группу вошли избранные по спискам: Юлия Диденко, Андрей Костин, Иван Шинкаренко («Слуга народа») и Николай Скорик («Оппозиционная платформа-За Жизнь»). А также мажоритарщики Артем Дмитрук, Алексей Леонов, Алексакндр Ткаченко, Сергей Колебошин («Слуга народа»), Антон Киссе и Анатолий Урбанский («За будущее»).

О создании объединения сообщил в Facebook народный депутат фракции «Слуга народа» Святослав Юраш.

«Сегодня в Верховной Раде объявили о создании крупнейшего межфракционного объединения «Ценности, Достоинство, Семья». На ценностный и семейный призыв откликнулись более 300 депутатов. То есть, конституционное большинство из всех фракций и групп украинского парламента. Чтобы хоть что-то объединило весь парламент», – написал нардеп.

Однако, как позже заявили в комментарии Liga.net в партии «Голос», депутаты этой партии Ярослав Юрчишин, Рустем Умеров и Ярослав Рущишин не давали своего согласия на участие в этом объединении

«Я понимаю это объединение, как очередную имитацию деятельности, какой-то нелепый пафос. Над чем они сфокусируют свою деятельность? Увеличится количество детских садов и главное – их качество и воспитательной программы, и поддержка воспитателей и нянь, станут доступны все места, куда мама сможет попасть беспрепятственно с ребенком, станет обязательным декретный отпуск для пап, чтобы могли разделить ответственность по уходу малыша в первый месяц и дать маме отдохнуть, медицинская помощь и собственно педиатрия будут развиваться, чтобы молодые родители имели спокойствие за здоровье своего ребенка? .. Вот что значит семейные ценности и поддержка этого от государства. Если они все это гарантируют и главное будут выполнять, а не кувыркаться словами и шутками, даже я под тем постом поставлю лайк … А если коротко – очень противно, что люди, которые не читали базовых конвенций и деклараций о правах человека – в нашем парламенте», – так прокомментировала для издания «Женщины – это 50% успеха Украины» факт образования данного МФО журналистка Центра прав человека ZMINA Ирина Виртосу.

Политолог и ведущий Юрий Романенко высказался жестче.

«Ничто так не показывает отсталость Украины, как появление в каждой Верховной Раде группы депутатов, которые намереваются спасать вечные семейные ценности. Самое смешное, что в такой стране, где слуги народа так ревностно пекутся о правильной морали и ценностях, так много коррупции, изнасилований, убийств. Что-то не в то в семьях происходит, когда радетелей морали прибавляется, а говна в стране не убавляется.

А, может, давайте поговорим сначала, что такое правильные семейные ценности в XXI веке? Потому что нет никаких вечных семейных ценностей. Во времена Перикла в Афинах женщина выступала чем-то вроде придатка мужчины и не имела гражданских прав. Да их там вообще имели те права процентов 15-20%. А в некоторых странах и сегодня за супружескую измену могут абсолютно законно убить. Так что надо осторожнее с “вечными ценностями”. Тем более что у нас ими традиционно прикрывают распил и грабеж», – написал он в своем Telegram.

Отметим, что в парламенте прошлого созыва также существовало межфракционное объединение выступающее «за семейные ценности» – «Женская инициатива «Женщины за семейные ценности» его возглавляла депутат Оксана Билозир. Фактически, предлагалось сфокусировать приоритеты государственной политики на проблемах, связанных с материнством, отцовством, детством, укреплением крепкой, здоровой семьи.

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