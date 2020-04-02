У працівника Одеської мерії підтвердили COVID-19 48 Места, Новости

В умовах карантину одним з небагатьох працюючих підприємств Одеси залишалася мерія міста. Однак, 01 квітня у одного із співробітників підтвердився діагноз коронавірусу COVID-19. Хворий знаходиться у міській інфекційній лікарні. Всі контактні особи вже встановлені і відправлені на карантин.

“Було прийнято складне, але відповідальне рішення – відправити багатьох співробітників, що працюють на Думській площі, на віддалену роботу. Незважаючи на технічні складності, це не вплине на працездатність міської влади і спільними зусиллями, ми зможемо зупинити і перемогти коронавірус”, – написав на своїй сторінці Facebook заступник Одеського голови Павло Вугельман.

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