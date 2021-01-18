Правительство не планирует продлевать карантин после 24 января 86 Новости

Украинское правительство не планирует продлевать карантин, который действует в стране с 8 по 24 января. Об этом стало известно на внеочередном заседании Кабмина.

«До 24 января у нас установлен так называемый «карантин зимних каникул». Ключевая цель – ограничение мобильности населения. С 25-го мы перейдем, вероятно, в «оранжевую» зону, которая действовала до введения этих правил», – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Согласно постановлению Кабмина, адаптивный карантин (действовал до 8 января) введен до конца февраля. В планах правительства продлить это постановление до 31 марта.

«Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не пропала», - отметил премьер.

Также Шмыгаль добавил, что карантин в этом году закончится еще не скоро. Вопрос лишь в том – каким он будет.