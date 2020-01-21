У недавно назначенного начальника ГСЧС в Одесской области – новые заместители 48 Новости

Назначили новых заместителей руководителя ГСЧС в Одесской области, который также исполняет свои обязанности недолгое время.

Такую информацию обнародовали в пресс-службе ведомства.

Так, должность первого заместителя начальника Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области получил полковник службы гражданской защиты Игорь Будаленко. Ранее он занимал должность начальника управления по реагированию на чрезвычайные ситуации региональной ГСЧС.

Подполковника службы гражданской защиты Андрея Опарина назначили заместителем начальника Главного управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций. До этого он занимал должность главного инспектора отдела надзора (контроля) за субъектами хозяйствования управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС в Одесской области.

Новых заместителей представил личному составу начальник Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области полковник службы гражданской защиты Вадим Шулюк. В свою очередь он пожелал новым заместителям успехов на работе.

Напомним, прежний начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак был уволен после масштабного пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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