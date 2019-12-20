В НАБУ прокомментировали обыски на телеканале «Думская TV»

Целью проведения следственных действий в помещении, которое сейчас использует ТРК «Думская», является поиск документов о передаче права собственности на нежилые помещения по адресу Лидерсовский бульвар, 13. Эти документы, как считает следствие, могут находиться по адресу Канатная, 10 из-за того, что указанное СМИ и ООО «Крок вперед» имели одних и тех же бенефициарных владельцев», — говорится в сообщении НАБУ.

Напомним, сегодня утром на телеканал «Думская TV» НАБУ пришло с обысками. Сотрудников не пускают на рабочие места, толкают и не дают снимать происходящее, а у оператора, который собирался на съемку, забрали камеру. Сотрудники НАБУ изымают компьютеры и серверы телеканала.

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