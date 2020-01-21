«Труханівців» підозрюють у розкраданні коштів на придбанні житла для дітей-сиріт за програмою на 66 мільйонів 26 Новости

Поліція та прокуратура вважають, що службовці Одеської міськради у змові з посадовцями ТОВ «БКФ «СК», ТОВ «ФК «Рента» та ТОВ «Веснянка» заволоділи коштами територіальної громади під час закупівлі квартир дітям-сиротам. Про це свідчать ухвали Приморського райсуду Одеси від 5 грудня.

Слідчі встановили, що у 2018-2019 рр. міська рада, виконуючи програму забезпечення житлом дітей-сиріт, придбала квартири у підприємств, співвласниками яких є посадові особи Одеської міськради.

У 2018 р. міськрада затвердила дворічну програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, якою на закупівлю квартир та на її виконання передбачено 39 млн грн. В подальшому фінансування збільшилося до 66,14 млн грн.

У 2018 році управління капітального будівництва Одеської міської ради придбало у ТОВ «Будівельно-конструкторська фірма «СК» дванадцять квартир у житловому будинку. Також, було придбано вісім квартир у ТОВ «Фінансова компанія «Рента».

Крім того, слідчі встановили ,що майнові права на одну з квартир належали ТОВ «Екоп-південь», площа квартири складала 94 кв м. У 2012 р. «ФК» Рента» придбала майнові права за 496 тис грн. У 2015 р. «Рента» поділила квартиру на 2 об`єкта нерухомості (35 та 49 кв м) з окремими новими адресами. Згідно з даними офіційного порталу публічних фінансів України, ці дві квартири управління капітального будівництва Одеської міської ради придбало за 961 тис грн. та 1,34 млн грн. відповідно.

У 2019 р. міськрада надала згоду на придбання 3-х квартир у «БКФ «СК» та 2-х квартир у «Веснянки». Слідчі встановили, що право власності на квартири було зареєстровано за ТОВ «Веснянка» 30.09.2019, тобто на момент прийняття міськрадою рішення «Про надання згоди на придбання в комунальну власність територіальної громади Одеси квартир на виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки» від 12.06.2019 р. у «Веснянки» право власності на зазначені квартири було відсутнє.

Правоохоронці також з’ясували, що управління капітального будівництва Одеської міської ради не оголошувало у «Prozorro» закупівель на придбання житла для дітей-сиріт.

Суд надав слідчим доступ до документів, які стали підставою придбання Одеською міською радою для вибору житла в рамках міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 рр.

Засновниками ТОВ «Будівельно-конструкторська фірма «СК» є Вадим Іоргачов та Микола Меркулов. Вадим Іоргачов є депутатом Одеської міськради від «Довіряй ділам» мера Одеси Геннадія Труханова (Іоргачов входить в комісію з питань комунальної власності), а також технічним директором ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель». «Одескабель» володіють Вадим Іоргачов, його батько, екс-депутат Одеської облради Дмитро Іоргачов та родина згаданого Миколи Меркулова. Дмитро Іоргачов та Миколи Меркулов входили до рейтингу найбагатших одеситів за версією «Forbes».

Засновниками ТОВ «Фінансова компанія «Рента» є ТОВ «Держдорпроект» Наталі Ганевич, та компанії «Фінертон Лімітед» з Британських Віргінських островах, бенефіціарами якої є Олександр Рацкевич та бізнесмен Олександр Жуков з оточення Труханова. Бізнес-партнером Жукова та Рацкевича був депутат Одеської міськради від «Довіряй ділам» Юрій Шумахер – бізнес-партнер одеського мера (по офшорній «Corderoy Trading Limited»), якого називають «головним дорожником Труханова».

ТОВ «Веснянка» засноване директором Геннадієм Капцовим та Оленою Павловською

Згідно з даними єдиного веб-порталу використання публічних коштів, 23 грудня 2019 р. УКБ Одеської міськради за програмою перерахувало ТОВ «БКФ «СК» 5,30 млн грн. за квартиру для забезпечення житлом багатодітної родини, в якій народилося п’ять дітей одночасно, у листопаді за квартири за цільовою програмою фірмі перераховано 1,25 млн грн., а у серпні-вересні 2018 р. – 29,58 млн грн.

У вересні 2018 року управління капбудівництва міськради за квартири перерахувало «ФК» Рента» 9,03 млн грн.

Джерело