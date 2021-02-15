Одессит самовольно построил дом с террасой на причале 17 Новости

Полицейские объявили 51-летнему жителю Одессы подозрение в самовольном занятии земельного участка и самовольном строительстве на побережье.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Одесской области, одессит построил двухэтажное здание с террасой на одном из причалов в Киевском районе, зная, что распорядителем земли является территориальная община.

На сегодняшний день строительство приостановлено, продолжается досудебное расследование. Согласно ч.3 ст.197-1 Уголовного кодекса Украины, по которой были квалифицированы действия правонарушителя, ему грозит наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.