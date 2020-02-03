Трасса Одесса - Николаев - Херсон станет скоростной 91 Идеи, Новости

«Укравтодор» готовит технико-экономическое обоснование на создание скоростной дороги Одесса- Николаев-Херсон.

Об этом сообщил ЦТС.

«Мы готовим технико-экономическое обоснование для расширения до 4 полос дороги… Одесса-Николаев-Херсон», – отметил председатель «Укравтодора» Александр Кубраков.

«Укравтодор» намерен развивать в стране сеть скоростных автомобильных дорог, на которых разрешена максимальная скорость движения 110-130 км/ч. Речь идет о дорогах, которые будут иметь не менее чем по две полосы движения в одну сторону с разделительной полосой, которая исключает возможность лобовых столкновений со встречными автомобилями.

Кроме того, в планах «Укравтодора» строительство разноуровневых пешеходных переходов, установка дорожных знаков со светоотражающим покрытием, подсветкой и сигнальными лампами, развитие комплексов автоматической фиксации нарушений и развитие информационной системы мониторинга безопасности дорожного движения.

Сейчас критериям скоростных дорог соответствуют дороги технической категории 1-а (автомагистраль) и 1-б (скоростное шоссе), а именно: М-06 (на участке Киев-Житомир-Ровно), М-05 (Киев-Одесса на всей протяженности), М-01 (на отрезке Киев-Чернигов), М-29 (Харьков-Новомосковск), Н-08 (на отрезке Днепр-Запорожье), М-03 (на участке Киев-Лубны) и Н-01 (на отрезке Киев-Обухов).

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