Соратников Труханова уличили в хищениях при покупке квартир для детей-сирот

Уголовное производство №42019162030000002 открыли 31 января прошлого года по признакам ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Одесская полиция расследует махинации с квартирами, приобретенными Одесским горсоветом в 2018 и 2019 годах для детей-сирот .

Следствие пришло к выводу, что квартиры для детей-сирот были куплены по завышенной цене, и подозревает сотрудников мэрии в преступном сговоре с продавцами.

В апреле 2018 года горсовет утвердил муниципальную целевую программу по обеспечению жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Она была рассчитана на 2018-2020 годы. Впоследствии на эти цели выделили 66 млн 139 тыс. 900 гривен, из которых 14,14 млн гривен составила субвенция из госбюджета.

В 2018 году управление капитального строительства горсовета купило 12 квартир у ООО «БКФ «СК». Еще восемь квартир город купил у ООО «ФК «Рента». Следователи установили, что имущественные права на одну из квартир площадью 94 кв.м. принадлежали ООО «Экоп-Юг». В 2012 г «Рента» приобрела имущественные права на эту квартиру за 496 тыс гривен, а в 2015 году поделила ее на две (площадью 34,9 и 48,6 метров). Эти квартиры УКС приобрел за 961 тыс. гривен и 1 млн 338 тыс. гривен, соответственно.

В 2019 году город купил еще три квартиры у ООО «БКФ «СК» и две квартиры у ООО «Веснянка».

Следствие установило, что на момент принятия решения горсоветом компании «Веснянка» эти квартиры даже не принадлежали. Также правоохранители выяснили, что УКС не объявлял торги на приобретение жилья для детей-сирот.

Примечательно, что еще в ноябре 2018 года Счетная палата направила в Генпрокуратуру отчет о результатах аудита эффективности использования государственной субвенции на покупку квартир для детей. Аудиторы пришли к выводу, что квартиры были куплены по завышенным ценам.

Также аудиторы обратили внимание на ненадлежащее оформление отчетов об оценке квартир и на тот факт, что некоторые оценки заказывал и оплачивал сам продавец — ООО «ФК «Рента».

Недавно суд обязал оценщика-ФОПа предоставить следователям все документы (как в электронном, так и бумажном виде), касающиеся определения рыночной стоимости проданных городу квартир для детей-сирот.

ООО «БКФ «СК» учредили Николай Меркулов и Вадим Иоргачев. Они являются совладельцами клиники Святой Екатерины, завода «Одесскабель», а еще владеют бизнесом по выращиванию осетровых рыб. Кстати, Иоргачев также является депутатом Одесского горсовета от партии «Доверяй делам» мэра Геннадия Труханова.

Учредителем ООО «Финансовая компания «Рента» является компания «Госдорпроект», бенефициаром которой выступает оффшорная компания из Британских Виргинских островов «Финертон Лимитед». Ее, в свою очередь, учредили гражданин Великобритании Александр Жуков и одессит Александр Рацкевич, которых связывают с мэром Геннадием Трухановым.

ООО «Веснянка» из Крыжановки учредили Елена Павловская и Геннадий Капцов. Последний является учредителем компании «Инкам проджект», которая под видом реконструкции квартиры решила построить восьмиэтажный дом на Новосельского, 19.

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