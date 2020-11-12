Трамвай №12 меняет свой маршрут из-за реконструкции Алексеевского сквера 622 Новости

С 13 ноября 12-й трамвай будет ходить по укороченному маршруту до окончания ремонтных работ в Алексеевском сквере. Об этом рассказали в Одесской мэрии.

Временный маршрут теперь будет следующим: — Херсонский сквер – Тираспольская площадь – ул. Тираспольская – ул. Старопортофранковская – ул. Новощепной ряд – ул. Преображенская – Херсонский сквер – Слободской рынок – Херсонский сквер.

Для удобства жителей горсовет запускает автобус 12т, который будет ходить по оставшемуся маршруту:

– ул. Степовая – ул. Алексеевская – ул. Адмирала Лазарева – ул. Мечникова – ул. Пантелеймоновская – ул. Старопортофранковская (конечная); в обратном направлении: ул. Старопортофранковская – ул. Болгарская – ул. Мечникова – ул. Адмирала Лазарева – Алексеевский сквер – ул. Степовая (конечная).

Подрядчик должен закончить работы в Алексеевском сквере не позднее 31 декабря 2021 года.