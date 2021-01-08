Школьники Одессы перешли на дистанционное обучение 67 Новости

Директор департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич разъяснила, как будут работать с 8 по 24 января учебные заведения города.

Соответствующий текст она написала на своей страничке в Facebook.

«С понедельника до 24 января запрещено посещение учебных заведений всех форм собственности, кроме детских садов и специальных школ. Это означает, что школы будут работать дистанционно, независимо от класса и возраста. Данное ограничение касается и учреждений внешкольного образования», — написала она.

При этом длительность занятий сократят — для первоклассников не больше 10 минут, для вторых-четвертых классов — 15 минут. Для остальных занятия будут длиться от 20 до 30 минут.

Что же касается детских садов, то они продолжат работу в обычном режиме, благо в этой сфере наметилась тенденция к улучшению ситуации. По словам Буйневич, в настоящее время в Одессе закрыт по карантинным соображениям один детсад, а также 10 отдельных групп в других садах, что является хорошим показателем, так как ранее число закрытых групп могло доходить до 70.