Режим Чрезвычайного положения ввели уже в 6 областях Украины 52 Люди, Места, Новости

Вечером в пятницу, 20 марта, Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим Чрезвычайного положения (ЧП) еще в трех областях для прекращения распространения коронавируса на территории страны. Таким образом, ЧП уже введено в 6 областях государства.

Об этом сообщает телеграм-канал Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Также премьер-министр подтвердил введение ЧП в эфире программы “Свобода слова”.

“Мы сегодня приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации еще в трех регионах Украины. В общем, в 6 уже введён”, – отметил он.

ЧП ввели в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковских областях. До этого он был объявлен еще в трех регионах: в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях.

Отметим, что подтвержденные случаи заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы именно в перечисленных областях.

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