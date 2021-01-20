Во всех детсадах Одессы опять ищут бомбы, а один из них обстреляли 113 Новости

Правоохранители проверяют очередное анонимное сообщение о минировании 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Для проверки информации на место направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Напомним, аналогичное сообщение проверяли 15 января, оно не подтвердилось

Кроме того, очевидцы сообщили в полицию о том, что неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в сторону здания детского сада на проспекте Небесной сотни.

Прибывшие на место оперативники обнаружили повреждённое окно и две стреляные, предварительно из пневматического оружия, пули.

По данному факту полицейские начали производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и принимают меры для установления причастных лиц.