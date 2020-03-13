Реформа ГАСИ. Вместо скандального органа создадут три новых

13.03.2020 16:24
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Места, Новости

Кабинет министров создает вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) три новых ведомства: Государственную сервисную службу градостроения, которая будет выполнять регистрационные функции; Государственное агентство техрегулирования, которое будет заниматься параметрами, государственными строительными нормами и еврокодами; Государственную инспекцию градостроительства, которая в себе оставит функцию надзора и контроля за строительством.

Как отметил во время презентации реформы градостроительства премьер-министр Денис Шмыгаль, создание новых органов не выходит за границы бюджета. Количество сотрудников будет меньшим, чем в ГАСИ. По его словам, было 1100 человек – станет 850 в целом в трех органах.

Премьер подчеркнул, что будет создан новый реестр, который будет обьекто-ориенторванным.

“Собственник – государство, уровень защиты – наивысший. Каждый гражданин сможет следить за строительством. Каждый объект будет иметь уникальный IT-код, вся информация будет привязана к этому коду”, – сказал Шмыгаль.

По его словам, IT-код будет содержать информацию от старта строительства объекта до сдачи его в эксплуатацию.

Также премьер сообщил, что лицензирование строительных компаний будет отменено.

“Вместо коллективной ответственности будет персональная. Вместо лицензий будет введена сертификация исполнителя работ, который будет нести имущественную и криминальную ответственность”, – заявил Шмыгаль.

Глава Минцифры Михаил Федоров уточнил, что новый реестр обойдется государству в 0 грн.

В течение нескольких дней будет назначен глава ликвидационной комиссии. Шмыгаль рассчитывает, что переходной этап ликвидации ГАСИ займет от двух до трех месяцев.

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