На обслуживание противопожарной системы в здании одесской мэрии на Косовской потратят полмиллиона гривен 59 Новости

Исполком одесского горсовета начал искать компанию, которая в 2020 году будет заниматься обслуживанием противопожарной системы в здании «евромэрии» на улице Косовской, 2-Д. Об этом «Пушкинская» узнала из тендера, размещенного на сайте публичных закупок «Prozorro».

Компания, которая победит в торгах, должна ежемесячно проверять исправность систем пожарной сигнализации, оповещения, защиты от молний, подпора воздуха, сигнализации загазованности, противопожарной защиты и внутренний противопожарный провод. Каждый месяц подрядчик должен предоставлять ответственному лицу в мэрии отчет о проверках.

Кроме этого, первую проверку компетентные специалисты исполнителя и комиссия заказчика проведут через 10 дней после подписания договора. Они проверят отдельные технические приспособления и противопожарную систему в целом, а также всю документацию. Согласно техзаданию, в случае неисправности системы или ложного срабатывания подрядчик должен это исправить в течении 3 часов.

Исполнителя, который будет заниматься обслуживанием противопожарной системы, выберут после 10 января - на этот день назначили аукцион. Договор с компанией заключат на срок от 1 марта до 31 декабря 2020 года. За предоставление услуг мэрия готова заплатить 525 тысяч гривен, что на 245 тысяч гривен больше, чем отдали за аналогичные услуги в 2019 году. Сейчас обслуживанием противопожарной системы в здании на Косовской занимается частное предприятие «Спецавтоматика-2007». Им заплатили 280 тысяч гривен.

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