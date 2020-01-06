Поссорились из-за Донбасса: херсонец получил 9 лет за убийство жителя Донецка в Одессе 70 Криминал, Новости

Ранее судимый за разбой уроженец Херсона получил 9 лет тюрьмы за убийство в Одессе друга своих родителей, с которым они не сошлись во мнениях по поводу происходящего в Донбассе.

Приговор 30 декабря вынес Суворовский суд Одессы.

Трагедия произошла в марте 2015 года. Жертва убийства, бывший житель Донецка В., проживавший с женой в Одессе, приехали в гости к семье К., чтобы отметить день рождения матери семейства. За столом между гостями и сыном хозяев возник спор о событиях в Донецкой и Луганской областях, который быстро перешёл в ссору. Чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта, хозяин дома попросил гостей уехать, что они и сделали. Однако затем сын позвонил гостям и попросил их вернуться, чтобы они могли выяснить отношения. Когда те вернулись, он достал нож и убил своего обидчика, ударив его в сердце.

От полученных ранений тот скончался на месте.

На суде мужчина отрицал свою вину, говоря, что лишь защищался, однако суд ему не поверил и признал виновным в умышленном убийстве, приговорив к 9 годам лишения свободы.

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