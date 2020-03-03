В Одесской области мэра обвиняют в растрате сотен тысяч на ремонте дорог: деньги перечислены, ремонт не сделан

В 2019 году муниципалитет потратил 706 тысяч гривен на ремонт улиц Кутузова, Лукашевича, Еврейской, Пушкина и Гагарина. Были проведены тендеры (по допороговой процедуре), подрядчиком везде стало ООО «Котовский асфальтобетонный завод», принадлежащее некой Антонюк Елене Ильиничне. Фирма уже получила деньги из бюджета, однако, как убедились противостоящие мэру депутаты горсовета, на перечисленных улицах ничего сделано не было: они по-прежнему выглядят ужасно.

Маковецкого попррсили прокомментировать случившееся. Мэр заявил, что дорожные работы были проведены, но… не на тех улицах, которые фигурируют в договорах с «Котовский асфальтобетонным заводом».

«На сегодняшний день работы выполнены на улице Гагарина, Героев Украины и на Дворянской. Из-за этого на других улицах работы были выполнены не в полном объеме. Сейчас мы ищем возможность завершить работы и на тех улицах, за счет которых отремонтировали другие, — признался городской голова. — Например, на улице Дворянской надо было сделать 300 кв.м. по тендеру. А по факту там надо сделать 600 метров — люди жалуются и требуют довести работы до конца. Мы провели. Получилось, что за счет соседней улицы».

По словам Маковецкого, такая ситуация наблюдается во многих небольших населенных пунктах страны. Крупные компании, которые занимаются строительством дорог, работать в них не хотят, а среди малых фирм большая и не всегда честная конкуренция, поэтому тендеры иногда приходится «обходить».

«Законодательство не отвечает жизни, поэтому пришлось нарушить тендерную процедуру. Конкуренты блокируют результаты тендеров, подают жалобы, из-за чего один тендер может длиться полгода или даже год. А время уходит», — говорит мэр.

Надо сказать, что сейчас в Ананьеве обострилась политическая борьба: бывшие регионалы под руководством главы райсовета Николая Балана добиваются ухода Маковецкого с поста. Сейчас у них появилась отличная возможность довести начатое до конца.

Вчара Балан вместе с несколькими депутатами ворвался в кабинет мэра и потребовал написать заявление от отставке. Маковецкий отказался и обратился к правоохранителям с просьбой о защите.