Пограничникам в Одесском аэропорту предложили взятку в 1000 долларов

В аэропорту Одессы украинец пытался дать взятку пограничникам в размере 1000 у.е. за то, чтобы те незаконно пропустили в страну двух иностранцев.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
За эту сумму он просил пропустить гражданку Афганистана и гражданина России, которые прибыли в Одессу рейсом из Минска, однако им было отказано в допуске, поскольку они не смогли подтвердить цель своего прибытия.
И тогда украинец, который их встречал, предложил пограничникам «решить вопрос».
В результате, ему было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 396 УК Украины, а иностранцы — улетят обратным рейсом.