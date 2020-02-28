Пограничникам в Одесском аэропорту предложили взятку в 1000 долларов 28 Криминал, Новости

В аэропорту Одессы украинец пытался дать взятку пограничникам в размере 1000 у.е. за то, чтобы те незаконно пропустили в страну двух иностранцев.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

За эту сумму он просил пропустить гражданку Афганистана и гражданина России, которые прибыли в Одессу рейсом из Минска, однако им было отказано в допуске, поскольку они не смогли подтвердить цель своего прибытия.

И тогда украинец, который их встречал, предложил пограничникам «решить вопрос».

В результате, ему было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 396 УК Украины, а иностранцы — улетят обратным рейсом.

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