Депутата Затокского поссовета отправили в СИЗО с залогом в два миллиона 34 Новости

Киевский районный суд. Одессы избрал меру пресечения депутату Затокского поселкового совета, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, в виде содержания под стражей в течение 60 дней.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

При этом у него есть право выйти под залог в размере двух миллионов гривень. В 2010 году подозреваемого избрали депутатом поселкового совета, а в 2011 году секретарем совета на постоянной основе.

По версии следствия, подозреваемый в 2014 году, имея корыстный мотив, вступил в предварительный сговор с председателем комиссии по земельным вопросам, с которым разработал совместный преступный план по завладению земельными участками рекреационного назначения на побережье Черного моря.

Служба безопасности Украины задержала временно исполняющего обязанности председателя Затокского поселкового совета по подозрению в вымогательстве и получении взятки 21 декабря.

Как утверждают силовики, они установили, что чиновники требовали от местного предпринимателя 87 тысяч долларов США за разрешение на разработку проектов и выделение трех земельных участков в курортной зоне. Задержали депутата при получении первой части взятки в размере 11 тысяч долларов.

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