Переселенцы останутся в одесском центре социально — психологической реабилитации 54 Люди, Новости

Переселенцев, которые живут в центре социально — психологической реабилитации на Красной, 11, выселять не будут.

Об этом заявил Виталий Свичинский на брифинге после совещания с министром по вопросам ветеранов Оксаной Колядой.

Кроме того, в центре создадут необходимые условия для проживания людей с инвалидностью.

Напомним, с жителями центра отказались продлевать договоры на жилье из-за отсутствия инклюзии — в случае пожара они не смогут самостоятельно выбраться из здания. Коляда добавила, что проблема обеспечения жильём ветеранов и переселенцев сейчас под номером один: «Если мы ничего не будем менять, то нам понадобится ещё 80 лет, чтобы обеспечить жильём всех».

Она отметила, что министерство будет стимулировать местные власти участвовать в программе 70/30, по условиям которой 70% стоимости оплачивает государство и 30% — город.

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