Полиция расследует аферу головы Авангардовской ОТГ и подрядчика при строительстве садика за $ 2,4 млн 79 Люди, Новости

Председатель Авангардовского сельсовета вместе с директором киевской фирмы, которая строит в Авангарде садик, умышленно указывали завышенные цены на строительные материалы, чтобы разницу поделить между собой.

Правоохранители зарегистрировали уголовное производство № 12019160000001104 от 7 декабря 2019 года против председателя Авангардовского сельсовета и директора киевской фирмы «ЭСМБК “ЭСТМ-БУД”», которая на данный момент занимается строительством садика в пгт. Авангард за 67 млн гривен. Указанные должностные лица подозреваются в предварительном сговоре и присвоении государственных денег в крупном размере.

В ходе досудебного расследования следователи полиции установили, что в актах принятия выполненных работ за ноябрь 2019 года цены на строительные материалы завышены. Стоимость гидроизоляционной пленки за 1 кв. м. завышена в 10 раз, также были завышены цены на горячекатаную арматуру и бетон марки «200» относительно их рыночной цены. Стоит отметить, что фактически выполненные объемы работ на сегодняшний день не соответствуют информации указанной в актах принятия выполненных работ.

На данный момент подрядчиком проведено ряд работ по строительству садика и с апреля 2019 года по март 2020 года между сторонами было заключено и подписано 39 актов выполненных работ, за которые Авангардский сельсовет перечислил фирме «ЭСТМ-БУД» более 20 млн гривен.

26 марта 2020 года состоялось первое судебное заседание, где следователь полиции ходатайствовал об изъятии копий всех договоров и актов между заказчиком и подрядчиком по данной закупке. Судья Киевского райсуда удовлетворил просьбу следователя.

Напомним, 5 декабря 2018 года Авангарский сельсовет Овидиопольского района в лице председателя Сергея Хрустовского проводил тендер на строительство Авангардовского УВК «Дошкольный детский садик – общеобразовательная школа I ступеней». На участие в торгах подавались четыре фирмы: «Арт-Проект 2010», ЧП «Берег мрій», ЧП «Южспецтрейд» и ООО «Электро-сантехнично-монтажно строительная компания “ЭСТМ-БУД”». Победителем была выбрана последняя, поскольку ее цена оказалась наименьшей – 66 млн 999 тыс. 999 грн. А ценовое предложение «Южспецтрейда» было больше всего на одну гривну. Согласно договору, который был заключен с фирмой-подрядчиком 23 января 2019 года, садик должен быть построен до 31 июля 2020 года.

Строительство садика на 190 мест ведется в рамках Национальной программы «Большая стройка». Координатор проекта Юрий Голик заявлял о том, что в 2020 году на строительство этого садика должно быть выделено 45 млн гривен из Государственного Фонда Регионального Развития. Также Юрий Голик ранее был советником экс-премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Самое интересное, что в социальной сети Facebook на странице Юрия Голика в посте о строительстве садика Юрий Юрьевич активно хвалит председателя Авангардовской ОТГ Сергея Хрустовского, а Сергей Хрустовский, в свою очередь, в комментариях выражает свое довольство подрядчиками, которые «вовремя и качественно делают работу». Что же, видимо, Сергея Григорьевича ничего не смущало, когда он подписывал акты выполненных работ, как и инженера по технадзору.

Фирма «ЭСМБК “ЭСТМ-БУД”» зарегистрирована в селе Софиевская Борщаговка Киевской области. С апреля 2019 года учредителем компании стала Юлия Федак. На момент подписания договора о строительстве садика учредителем был Роман Куприк. Компания больше не выигрывала никаких торгов и ни с кем не подписывала договоров кроме Авангардовского сельсовета.

Справка: в декларации за 2018 год председатель Авангардовского ОТГ Сергей Хрустовский указал, что он владеет тремя земельными участками в Одесской области и его жена тоже владеет тремя участками. Машина Тoyota land cruiser за полмиллиона гривен оформлена на жену. Зарплата председателя в месяц составляет 31 тыс. гривен. В наличном эквиваленте у Сергея Григорьевича имеется почти полмиллиона гривен, не учитывая 900 тыс. гривен, которые он кому-то одолжил.

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