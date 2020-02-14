Одесский предприниматель скрыл от таможни горюче-смазочные материалы на более 3 млн гривен 44 Новости

Одесский предприниматель занизил таможенную стоимость ввозимых горюче-смазочных материалов на 3 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Одесской таможни.

Товаросопроводительные документы, представленные в Одесской таможни в партию моторных и трансмиссионных масел, гидравлических, тормозных и охлаждающих жидкостей производства Германии, были достаточными для выпуска товаров в свободное обращение.

Однако для подтверждения подлинности документов одесские таможенники прислали соответствующие запросы в таможенных служб стран-экспортеров, Польши и Германии.

По информации польских и немецких таможенников, задекларированные данные об отправителе, получателе и условиях поставки оказались недостоверными, а таможенная стоимость уменьшена вдвое.

Таким образом, вместо заявленных около 3 млн гривен фактическая стоимость топливно-смазочных материалов составляет более 6 млн гривен.

По данному факту составлено два протокола о нарушении таможенных правил. Сумма штрафа составляет 100% реальной стоимости товаров – более 6 млн гривен.

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