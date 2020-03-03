Облсовет передумал рассматривать установку памятника сторонникам России погибшим в Доме профсоюзов

03.03.2020 11:26
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Идеи, Новости

Скадальный проект решения об установке на Куликовом поле памятника бойцам Антимайдана, которые 2 мая 2014 года погибли в Доме профсоюза, сняли с повестки дня.

Об этом сообщил заместитель главы облсовета Вадим Шкаровский. В то же время проект решения об обращении депутатов к органам центральной власти о необходимости расследовать события 2 мая остался. В него также внесли правку о расследовании событий 3 марта 2014 года, когда любители России едва не захватили ОГА.

К депутатам обратился губернатор Максим Куцый, который призвал их «не устраивать политического шоу».

«Мы должны вместе сшивать Украину и Одесскую область», — отметил он.

На трибуну пытался выйти общественный деятель Сергей Гуцалюк, однако слова ему не предоставили.

Представители патриотических организаций, которые находятся в ложе для прессы — против проекта обращения.

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