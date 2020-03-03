Облсовет передумал рассматривать установку памятника сторонникам России погибшим в Доме профсоюзов

Скадальный проект решения об установке на Куликовом поле памятника бойцам Антимайдана, которые 2 мая 2014 года погибли в Доме профсоюза, сняли с повестки дня.
Об этом сообщил заместитель главы облсовета Вадим Шкаровский. В то же время проект решения об обращении депутатов к органам центральной власти о необходимости расследовать события 2 мая остался. В него также внесли правку о расследовании событий 3 марта 2014 года, когда любители России едва не захватили ОГА.
К депутатам обратился губернатор Максим Куцый, который призвал их «не устраивать политического шоу».
«Мы должны вместе сшивать Украину и Одесскую область», — отметил он.
На трибуну пытался выйти общественный деятель Сергей Гуцалюк, однако слова ему не предоставили.
Представители патриотических организаций, которые находятся в ложе для прессы — против проекта обращения.