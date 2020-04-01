Одесский патрульный с помощью аферы присвоил 216 тысяч гривен 42 Криминал, Новости

Патрульный из Одессы попался на мошенничестве.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Подозреваемый с 2014 года работал продавцом. После его призвали в армию. В период службы работодатель платил ему заработную плату. В сентябре 2016 года мужчина уволился, но не сообщил об этом начальству.

В июле 2017 подозреваемый стал работником управления патрульной полиции в городе Одесса, не сообщила руководству о своем предыдущем месте работы, дополнительный доход не декларировал.

Таким образом, в течение трех лет он продолжал получать зарплату. В итоге, он присвоил 216 тыс. гривен. Попался коррупционер, когда снимал деньги с банкомата. Мужчине вручили подозрение по ч.2 ст.190 УК.

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