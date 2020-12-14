Директора Ильичёвского порта отправили за решетку

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взял под стражу с альтернативой внесения залога и. о. директора госпредприятия «Морской торговый порт "Черноморск"» Игоря Шевченко, которого подозревают в вымогательстве и получении взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС, передает «Таймер».

«В субботу, 12 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда применила к и. о. директора ГП "Морской торговый порт «Черноморск»" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн 102 тыс. грн. Срок пресечения — 60 дней с момента его задержания», — говорится в сообщении.

В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются следующие процессуальные обязанности: прибывать по требованию к следователю (детективу), прокурору и суд; не отлучаться из Ильичёвска без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда; уведомлять следователя (детектива), прокурора или суд об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении; сдать на хранение в территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины свой загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; носить электронное средство контроля (браслет).

«Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого в случае его освобождения из-под стражи в связи с внесением залога, — до 8 февраля 2021 года», — отмечено в сообщении.