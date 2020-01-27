Одесские правоохранители провели фейковое задержание и присвоили 20 тысяч евро 111 Криминал, Новости

Начальнику изолятора временного содержания одного из отделов полиции и замкомандира взвода отдела ГУНП в Одесской области подозревают в мошенничестве, совершенном группой людей и злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Предварительно установлено, что двое предпринимателей договорились с иностранцем о покупке сельскохозяйственной техники в Польше и ее перевозке в Украину. За это иностранный гражданин запросил у бизнесменов 19 700 евро.

О сделке были в курсе подозреваемые, которые заранее вступили в сговор с иностранцем.

Во время передачи денег они сымитировали задержание иностранца – надели на него наручники и увезли, изъяв также и всю сумму. Завладев деньгами, мошенники распределили их между собой.

В ходе досудебного расследования иностранного гражданина задержали. Как оказалось, он находился базе Интерпола за мошенничество на территории Польши. Также правоохранители нашли и изъяли несколько паспортов на разные имена с фотографиями разыскиваемого, боеприпасы, деньги и наркотики.

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