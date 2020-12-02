Пожилой одессит погиб под колесами поезда

Поезд наехал на 66-летнего одессита между станциями Одесса-Сортировочная и Одесса-Восточная.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
37-летний машинист применил экстренное торможение, однако остановить состав вовремя не удалось.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Продолжается расследование, полицейские устанавливают обстоятельства трагедии.