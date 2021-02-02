Одесские полицейские поймали еще одного телефонного «минёра» 122 Новости

44-летний житель Лиманского района Одесской области может отправиться за решетку на шесть лет за ложное сообщение о минировании кинотеатра в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области.

Информацию о закладке взрывчатки в здание на улице Марсельской правонарушитель, не называя себя, прислал по спецлинии «102» в начале января.

По указанному адресу работали следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, взрывотехники и кинологи. В ходе проверки сооружения и прилегающей к ней территории никаких взрывных устройств и веществ специалисты не обнаружили. Поэтому по факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объекта собственности правоохранители начали производство и стали искать злоумышленника.

Его личность и место нахождения полицейские установили за несколько дней. Мужчина в содеянном сознался, а свой поступок объяснил тем, что был под действием водки.

На основе доказательств, собранных в ходе проведения досудебного расследования, следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины. За это преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, вчера, 1 февраля, в Одессе задержали 55-летнего мужчину, который заявил о минировании гостиницы.