Одесская область лидирует в стране по туберкулезу, СПИДу и онкологии

Одесский регион демонстрирует плохие и очень плохие показатели состояния здоровья его жителей в сравнении с общенациональными.

Об этом сообщили в областном центре общественного здоровья Минздрава Украины, передает «Таймер».

Так, показатели по инфекционным заболеваниям в регионе следующие:

ВИЧ — 97,5 на 100 тысяч населения (общеукраинское значение — 42,5);

туберкулёз (ТБ) с новыми случаями и рецидивами — 138,5 на 100 тысяч (60,1).

При этом показатель одновременного заражения (коинфекции) ТБ/ВИЧ является самым высоким в Украине, превышает национальный (13,2) почти впятеро и достигает 64,3 на 100 тысяч населения.

Что же касается недугов неинфекционных, то и здесь ситуация весьма печальна:

смертность от сахарного диабета — 7,56 при общем показателе в 4,8;

психические расстройства из-за употребления опиоидов (среди диспансерной группы) — 218,57 (117,2); выявление злокачественных новообразований во время профосмотров населения — 7% (худший показатель по стране, так как общее значение достигает 50%).

Впрочем, в центре общественного здоровья отметили, что 2 из 18 собранных показателей по Одесскому региону всё же положительны по сравнению со средними цифрами по стране. Это процент водителей, пользующихся ремнями безопасности (29,8 против 24,4) и доля лиц, не обращающихся к врачам во время болезни (14,3 против 29,3).