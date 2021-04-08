Житель Одесской области задушил отчима 14 Новости

Правоохранители объявили подозрение 47-летнему жителю Одесского района в умышленном убийстве своего отчима.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области, у 74-летнего жителя Усатово были постоянные конфликты с пасынком, который несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы. Отчим выгнал его из дома, а тот встретил мужчину на улице и задушил.

Пострадавшего без признаков жизни обнаружили местные жители и обратились в полицию. Опросив людей и проведя первоочередные оперативно-разыскные мероприятия, правоохранители задержали злоумышленника в тот же день.

Мужчина своей вины не отрицает и признается, что конфликтовал с отчимом часто и был зол на него, поэтому, увидев, как тот возвращается домой из магазина, не удержался, чтобы не наброситься на него.

По результатам предварительного расследования полицейские сообщили фигуранту о подозрении по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.