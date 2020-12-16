Одесская область: пожилой мужчина погиб под колесами поезда 44 Новости

60-летний мужчина был сбит поездом возле станции Дачное 15 декабря около 22 часов.

Как сообщает пресс-служба полиции, полученные им травмы были несовместимы с жизнью.

По предварительным данным, мужчина переходил через железнодорожные пути в неустановленном месте и при приближении поезда не отреагировал на его предупредительный сигнал. Полицию на место происшествия вызвал работник станции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.