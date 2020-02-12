Уведомлен о подозрении полицейский, который на «Опеле» сбил супружескую пару 21 Криминал, Новости

Работник полиции уведомлен о подозрении в совершении ДТП, в результате которого травмированы люди (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, по данным следствия, сотрудник одного из районных отделов полиции города, находясь вне службы, на автомобиле «Oпель» совершил наезд на двух пешеходов в междворовом проезде в Киевском районе.

В результате наезда мужчина и женщина получили тяжелые травмы и были доставлены в медицинские учреждения.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, происшествие имело место 19 января на Люстдорфоской дороге. По словам очевидцев, чудом уцелел ребенок, который шел рядом с родителями.

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